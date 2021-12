Matthew McConaugheys (52) Tochter setzt einen Fuß in die Filmwelt! Mit dem Model Camila Alves (39) hat der Schauspieler drei Kinder: Levi (13), Vida (11) und Livingston (8). Seinen Nachwuchs zeigt das Paar im Netz nur selten, umso überraschender war es jetzt, dass die Familie Alves-McConaughey sich gemeinsam auf dem roten Teppich blicken ließ. Grund dafür war die Filmpremiere des Computeranimationsfilm "Sing 2": Darin spricht die elfjährige Vida eine tierisch süße Figur!

Und darauf ist Papa Matthew mächtig stolz! Der "Interstellar"-Darsteller war jetzt bei der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (47) zu Gast. Der TV-Host sprach den Dreifach-Papa nämlich darauf an, dass nicht nur dieser selbst eine Rolle in "Sing 2" spreche, sondern auch dessen Tochter. "Vida hat ein paar Zeilen in 'Sing 2'. Sie spielt ein Ferkel, das in Schokolade eintaucht und sagt: 'Das ist der beste Tag meines Lebens'", beschrieb Matthew Vidas stimmlichen Auftritt.

"Ich meine, es ist der beste Tag, wenn man in Schokolade tauchen kann", lachte Jimmy drauf los. In "Sing 2" leiht Matthew der Figur Buster Moon seine Stimme. Für Vida ist es ihr erster Auftritt in einem Film. Matthew und Camilas weiteren zwei Kinder Levi und Livingston haben noch keine Schauspielluft geschnuppert.

Anzeige

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey bei der "Sing 2"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey mit seiner Frau Camila Alves und den Kindern Livingston, Levi und Vida, 2014

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de