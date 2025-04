Erster Trailer von "Tribute von Panem"-Prequel flasht Fans

Die Fans der Die Tribute von Panem-Reihe können sich freuen: Lionsgate auf der CinemaCon 2025 erstmals einen Teaser-Trailer zum kommenden Prequel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" veröffentlicht. Der kurze Trailer sorgt bereits für Begeisterung, denn neben ersten Eindrücken zur neuen Arena, in der ein Vulkan im Mittelpunkt steht, gibt es auch ein bekanntes Voice-over zu hören. Woody Harrelson (63), der in der Hauptreihe Haymitch Abernathy spielte, sagt am Ende des Teasers den Satz: "Ich glaube, diese Spiele werden anders sein." Dieses Zitat aus "Catching Fire" lässt die Fans spekulieren, ob Woody im neuen Film vielleicht einen Auftritt haben wird.

Der Film basiert auf dem fünften Buch der Erfolgsautorin Suzanne Collins (62), das vor wenigen Wochen erschien. Unter dem Titel "Die Tribute von Panem: Der Tag bricht an" wird die Geschichte des 50. Jubel-Jubiläums erzählt, bei dem Haymitch als junger Mann die Hungerspiele gewann. Regie führt erneut Francis Lawrence (55), der auch schon vier der vorangegangenen Filme inszenierte. Auch Drehbuchautor Billy Ray, verantwortlich für das Skript des ersten Films, ist wieder mit an Bord. Laut Francis wird der neue Film eine "Rückkehr zum Ursprung" sein und neben einer spektakulären neuen Arena einen beliebten Charakter in den Fokus rücken. Die Dreharbeiten sollen im Juli beginnen, während das Casting noch im vollen Gange ist.

Für die Fans war der Teaser-Trailer ein emotionaler Moment – auf Social-Media-Plattformen überschlagen sich die Reaktionen. Viele berichten von Gänsehaut bei Woodys Stimme und zitieren begeistert die ikonischen Szenen. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue", schrieb ein Zuschauer auf X. "Wer auch immer diese Teaser-Trailer macht, ist ein Genie", kommentierte ein anderer. Die Vorfreude steigt, und die Fangemeinde ist sich sicher: Die "Die Tribute von Panem"-Saga, die seit über zehn Jahren Millionen begeistert, steht vor einem weiteren großen Kapitel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Woody Harrelson im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson und Francis Lawrence

Anzeige Anzeige

Anzeige