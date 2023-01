Nach Entführung: Christina Block kämpft um ihre zwei Kinder!

Christina Block gibt nicht auf. Im November des vergangenen Jahres hatte die Partnerin von Sportmoderator Gerhard Delling (63) bekannt gemacht, dass ihr Ex-Mann zwei ihrer Kinder entführt habe. Bereits seit August 2021 lebe der Vater der Kids mit ihnen in Dänemark und verwehre der Steakhaus-Erbin den Kontakt zu den beiden. Daher reiste Christina nun nach Dänemark, um vor dem Parlament für ihre Rechte zu demonstrieren.

Wie Bild berichtet, wolle die 49-Jährige versuchen, mittels einer Mahnwache vor dem dänischen Parlament auf ihre Situation aufmerksam zu machen. "Ich habe dort den Parlamentarier Rasmus Lund-Nielsen getroffen, der sich für Kinderschutzrechte einsetzt. Denn gerade die Entfernung von den Kindern ist das Schlimmste", schilderte sie, was sie bis jetzt erreicht hat. Bereits am 8. Februar könnte Christina einen erneuten Erfolg feiern, denn dann wolle das dänische Gericht darüber entscheiden, ob sie ihre Kinder bald wieder in die Arme schließen kann.

Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bekommt die 49-Jährige vor allem von ihrem Partner. "Es ist eine große Hilfe, Gerhard an meiner Seite zu haben und meine ganze Familie", hatte Christina im Dezember in einem Interview mit Bunte erzählt.

Wallocha,Stephan Christina Block und Gerhard Delling

PeterTimm Christina Block, 2018

gbrci / Future Image Christina Block und Gerhard Delling im Januar 2023

