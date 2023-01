Zweite "Prominent getrennt"-Staffel läuft doch im Free-TV

Bald schon geht die Prominent getrennt in die nächste Runde! Vergangenes Jahr lief das Format, bei welchem Ex-Paare als Team zusammen antreten müssen, das erste Mal über die Bildschirme. Die erste Staffel wurde allerdings nach nur vier Folgen vom besten Sendeplatz auf das kostenpflichtige Online-Angebot des Senders verbannt. Offenbar wird die erste Folge der kommenden Ausgabe trotzdem wieder im frei verfügbaren Fernsehen laufen.

Wie RTL bekannt gibt, wird die erste Folge ab 21. Februar für Abonnenten des Streamingdienstes RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich wird der Auftakt der Show am 4. März regulären TV-Programm des Senders ausgestrahlt. Dabei soll es allerdings bleiben, denn die restlichen Folgen werden nur für zahlende Kunden zu sehen sein.

Die Fans können sich so oder so auf Spannung pur freuen. Die Kandidatin Mrs.Marlisa verriet Promiflash bereits: "Ich kann sagen, es wird wild, dramatisch, es wird krasser als die erste Staffel." Sie habe vor der Show jeglichen Kontakt zu ihrem Ex Fabio abgebrochen. "Wir haben uns blockiert, gehasst des Todes", ergänzte die Influencerin. Krach ist also auf jeden Fall vorprogrammiert.

Anzeige

RTL Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Sandra van der Heide und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de