Promis verraten: So krass wird "Prominent getrennt" 2023!

Die Fans können sich wohl auf etwas gefasst machen! Vergangenes Jahr feierte das Format Prominent getrennt Premiere – und auch dieses Jahr treffen Ex-Paare in der Show aufeinander und müssen trotz Liebes-Aus miteinander funktionieren, um zu gewinnen. Unter anderem sind Mrs.Marlisa und ihr Verflossener Fabio sowie Kate Merlan (35) und ihr Noch-Ehemann Jakub (27) dabei. Gegenüber Promiflash verrieten die Teilnehmer erste Details!

Stress ist wohl vorprogrammiert – auf dem "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit"-Event sprach Promiflash mit Marlisa und sie betonte: "Ich kann sagen, es wird wild, dramatisch, es wird krasser als die erste Staffel." Sie selbst habe vor der Show jeglichen Kontakt zu Fabio abgebrochen. "Wir haben uns blockiert, gehasst des Todes", führte die Influencerin aus – das Wiedersehen bei "Prominent getrennt" könnte wohl ziemlich explosiv werden.

Auch Jakub ist der Meinung, dass die Ausgabe mit ihm noch krasser werde als die erste Staffel. "Jetzt unsere, das wird was richtig Wildes. Das kann ich zu 100 Prozent sagen", erzählte der einstige Fußballer im Promiflash-Interview. Während der Dreharbeiten sei er an seine Grenzen gekommen: "Eigentlich vermeidet man es, mit seinem Ex Kontakt zu haben und dann bist du auf einmal [gemeinsam] in der Villa, 24/7."

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de