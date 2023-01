Austin Butler schwärmt von seinem Mentor Denzel Washington

Austin Butler (31) hat vom Besten gelernt! Für "Elvis" schlüpfte der Schauspieler vergangenes Jahr in die Rolle des King of Rock ’n’ Roll Elvis Presley (✝42). Für seine Vorbereitung war er sich für nichts zu schade und kapselte sich monatelang von der Außenwelt ab. Doch nicht bloß in Filmen zeigt der Blondschopf sein schauspielerisches Talent, sondern auch am Broadway! Austin schwärmt nun von seiner Zusammenarbeit mit Denzel Washington (68)!

In einem Interview mit Backstage erinnert sich der "The Shannara Chronicles"-Star an einen Rat, den er von der Schauspiel-Ikone erhalten habe: "Es gibt kein Bühnenschauspiel oder Filmschauspiel, es gibt bloß die Wahrheit." Noch immer denke Austin an die Tipps, die er von seinem Kollegen erhalten habe und setze sie um. "Menschen haben ein breites Verhaltensspektrum. Und manchmal machen sie ganz subtile Sachen. Das kann man sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera umsetzen", erklärt der gebürtige Kalifornier. Er fügt hinzu: "Das hat mir die Augen geöffnet, dass ich das, was ich auf der Bühne lerne, auch für Filme umsetzen kann."

Austin verrät außerdem, dass er nicht davon ausgegangen sei, tatsächlich die Broadway-Rolle für "The Iceman Cometh" zu bekommen. "Ich dachte, dass ich als Schauspieler aus Los Angeles keine Chance habe", berichtet er. "Mir wurde gesagt: 'Das ist New York – sie werden dich nicht einmal ansehen oder dich respektieren'", fügt der 31-Jährige hinzu. Am Ende sei es jedoch ganz anders gekommen.

Getty Images Austin Butler und Denzel Washington auf der Bühne für "The Iceman Cometh"

Getty Images Denzel Washington, 2022

Getty Images Austin Butler bei den Critic's Choice Awards 2023

