Hat Tommy Pedroni noch Kontakt zu seiner Ex Sandra Sicora?

Wie steht Tommy Pedroni aktuell zu seiner Ex-Freundin Sandra Sicora (30)? Das Paar hatte sich in der zweiten Staffel von Ex on the Beach im Jahr 2021 kennengelernt. Nach einigem Hin und Her wurde ein Paar aus dem Franzosen und der Kölnerin. Vergangenes Jahr stellten die beiden ihre Beziehung dann bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Doch die Liebe zerbrach, da Sandra einem Verführer sehr nah kam. Promiflash verriet Tommy nun, ob er heute noch von seiner Ex hört.

Der 27-Jährige erklärte Promiflash, dass er direkt nach der Show noch Kontakt mit Sandra gehabt habe. Sie habe ihm aber nicht beweisen können, dass sie ihn zurückwollte. "Ich habe ihr gesagt [...] 'Wenn du sagst, du willst mir was beweisen, dann beweis es mir, aber wir sind nicht zusammen'", erinnerte Tommy sich. "Und dann ist sie immer wütend gewesen, wenn ich rausgegangen bin", führte er weiter aus. Nach einiger Zeit habe er keine Lust mehr auf die Vorwürfe gehabt. "Also seit ich dann zurückgekommen bin nach Nizza, kein Kontakt mehr. Ist auch besser so", ergänzte er.

Können Fans sich jetzt bald wieder auf Datingshows mit dem Blondschopf freuen? "Ich bin jetzt wieder Single und ich denke, ich habe genug durchgemacht", hatte er Bild erklärt. Insbesondere das internationale Format "Too Hot to Handle" habe es ihm angetan.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

