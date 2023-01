Kein Madonna-Film! Biopic mit Julia Garner wurde eingestellt

Schlechte Nachrichten für Madonna (64)-Fans! Als "Queen of Pop" konnte die Sängerin in ihrer rund 40-Jährigen Karriere schon so manchen Musikpreis abstauben. Vor rund zwei Jahren wurde sogar eine Verfilmung ihres erfolgreichen Lebenswegs angekündigt. Darin sollte Ozark-Schauspielerin Julia Garner (28) die Hauptrolle übernehmen. Jetzt gab es ein überraschendes Update zu den Dreharbeiten des Biopics – Der Madonna Film wird nicht mehr produziert!

Nachdem die 64-Jährige in der vergangenen Woche eine Welttournee ankündigte, wurde auch der Verbleib ihres Lebensfilms diskutiert. Quotenmeter zufolge soll Universal Pictures nicht mehr an der Entwicklung des Biopics arbeiten. Bisher haben sich weder der Star selbst noch Hauptdarstellerin Julia oder die Produktionsfirma zu den Gründen geäußert. Insider, die der Ikone nahe stehen, verrieten jedoch, dass ihr jetziger Fokus zwar die Tournee sei, sie aber trotzdem eines Tages einen Film über ihre Karriere veröffentlichen wolle.

Schon 2020 wurden erste Details zu dem Streifen verkündet, an dem die 64-Jährige selbst die Regie übernehmen wollte. Ein erstes Drehbuch wurde vom Oscar-Gewinner Diablos Cody verfasst, zwei weitere habe die "Like A Virgin"-Interpretin dafür sogar selbst geschrieben. Zudem habe Madonna auch eigens ausgesucht, wer sie in dem Film verkörpern solle. Neben Julia Garner war dabei zwischenzeitlich auch Kanye Wests (45) Ex-Freundin Julia Fox (32) im Rennen um die Rolle.

Getty Images Sängerin Madonna, 2009

Getty Images Madonna bei der Met Gala 2017

Getty Images Julia Garner beim The Vulture Spot 2020 in Park City

