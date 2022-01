Madonnas (63) Lebensgeschichte wird verfilmt! Da die Queen of Pop auf ein bewegtes Leben und eine beachtliche Karriere zurückschaut, soll sie ein Biopic bekommen. Die Sängerin soll dabei auch ein Mitspracherecht haben: So darf sie am Skript mitschreiben und auch die Schauspielerin auswählen, die sie spielen wird. Bis zuletzt war die "Ozark"-Darstellerin Julia Garner (27) die heißeste Favoritin für die Hauptrolle. Doch jetzt wurde ein neuer Name ins Gespräch gebracht: Madonna deutete an, dass Kanye Wests (44) neue Flamme Julia Fox in ihrem Film mitspielen wird...

Via Instagram veröffentlichte die 63-Jährige jetzt eine Bilderreihe, die sie beim Abhängen mit Kanyes jüngster Eroberung zeigt. Die beiden Frauen scheinen sich den Fotos nach richtig gut miteinander zu verstehen und ziemlich vertraut zu sein! In der Bildunterschrift verriet Madonna: "Ich habe mich mit Julia zum Dinner getroffen, um mit ihr über meinen Film zu sprechen." Das könnte durchaus bedeuten, dass Julia eine Rolle in dem Streifen ergattert hat – aber ob es sich dabei wirklich um die Hauptrolle handelt, wird sich zeigen.

Wer sich durch die Bildergalerie durchklickt, entdeckt auch Kanye auf den Schnappschüssen mit Madonna und Julia. Der Rapper und die Musikerin sind alte Freunde – und der Ex von Kim Kardashian (41) scheint die hübsche Schauspielerin nach wie vor zu daten. Möglich, dass er das Treffen zwischen den beiden arrangiert hat! Könntet ihr euch Julia in der Rolle der jungen Madonna vorstellen? Stimmt ab!

Backgrid/MEGA Schauspielerin Julia Fox

Getty Images Madonna bei den Grammy Awards, 2015

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

