So wichtig ist dem neuen Bachelor David Jackson Familie!

Wie tickt der neue Bachelor eigentlich privat? Am Dienstag wurde bekannt gegeben, wer in diesem Jahr in die Rolle des Rosenkavaliers schlüpfen wird: David Jackson wird ab dem 1. März Rosen an schöne Ladys verteilen und womöglich das ein oder andere Herz brechen. Der Halb-US-Amerikaner ist gelernter Versicherungskaufmann, ist aber mittlerweile selbstständig als Model und Content Creator tätig. Aber was gibt es sonst noch über David zu wissen?

Davids Auserwählte in spe wird wohl nicht die einzige Dame in seinem Leben sein: David hat eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter, seiner älteren Schwester und seiner Zwillingsschwester. "Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken", meinte der Beau im Interview mit RTL und ergänzte: "Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen feinfühliger und empathischer als andere Männer."

Die Frau, nach der David in der TV-Show sucht, soll am besten auch die Frau fürs Leben sein: "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: 'Hey, hier ist Platz an meiner Seite!' Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann", machte der Influencer abschließend deutlich.

David Jackson, Influencer

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL / Frank J. Fastner Bachelor 2023 David Jackson

