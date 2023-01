Endlich bestätigt: Die Stars freuen sich auf den Bachelor!

Der Rosenkosmos kann es kaum erwarten! Die Fans von Der Bachelor warteten bereits sehnsüchtig auf die Ankündigung der diesjährigen Staffel. In den vergangenen Jahren war bereits viel früher verkündet worden, wer im TV die Rosen verteilen darf. Nun steht fest, dass das Model David Jackson sich ab dem 01. März im Fernsehen auf die Suche nach seiner Herzensdame machen wird. So reagieren die Stars auf die Verkündigung!

Niko Griesert (32), der 2021 selbst in dem Format nach der Richtigen gesucht hatte, kommentiert den Post der Sendung auf Instagram: "Kann es kaum erwarten." Stephie Stark (27), die um das Herz von Niko gekämpft hatte, war offenbar auch schon ungeduldig. Sie schreibt: "Na endlich." Jana-Maria Herz (30) hatte vergangenes Jahr ihr Glück beim Rosenkavalier Dominik Stuckmann (31) versucht. "Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt", gibt sie unter dem Bild zu. Auch Yasmin Vogt (24), die nach der diesjährigen Staffel Bachelor in Paradise mit ihrer Beziehungslüge für Aufruhr gesorgt hatte, kommentiert inklusive Herzaugen-Emoji: "Vorfreude."

Der Hottie hat bereits eine ziemlich große Fangemeinde hinter sich. Auf Instagram folgen ihm rund 175.000 Menschen. Dort teilt der Influencer viele Bilder seiner Modeljobs, zeigt sich beim Sport oder gibt seinen Fans Einblicke in seinen Alltag.

Instagram / dee_jackson David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Instagram / dee_jackson David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Instagram / dee_jackson David Jackson, "Der Bachelor" 2023

