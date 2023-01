Ein Jahr nach Raub: Cathy Hummels kehrt an den Tatort zurück

Cathy Hummels (34) unternimmt einen wichtigen Ausflug. Aktuell befindet sie sich in Thailand und dreht wieder für Kampf der Realitystars – dabei erlitt sie dort vor einem Jahr ein Trauma! Am Strand war die Moderatorin überfallen und körperlich angegriffen worden. Auch viele Monate nach dem schrecklichen Zwischenfall litt die Mutter eines Sohnes noch unter der Tat. Nun schließt Cathy aber mit der Vergangenheit ab – auf ihre spezielle Weise.

In ihrer Instagram-Story nimmt die 34-Jährige die Fans mit, wie sie sich auf den Weg zum Ort des damaligen Geschehens macht. "Um das richtig abzuschließen, muss ich einfach noch einmal an den Tatort zurückkehren", erklärt Cathy. Am Strand angekommen, malt sie an der betreffenden Stelle dann im strömenden Regen ein Herz in den Sand: "Ich sage Danke, dass ich noch da bin. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. [...] Bye-bye, negative Gefühle!"

Schließlich resümiert Cathy noch ein letztes Mal über den Vorfall. "Ich habe abgeschlossen, der Täter wurde zwar nicht gefasst, aber trotzdem: Ich liebe Thailand, ich fühle mich wohl", stellt die Influencerin klar. Sie habe sehr viel aus dem Überfall gelernt und versuche, alles Negative aus dem Jahr 2022 in Positives umzukehren: "Fokus auf die Zukunft", zeigt sie sich ganz zuversichtlich.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Thailand, Januar 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

