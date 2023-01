Gehässiger Fan-Kommentar: Liz Kaeber bricht in Tränen aus

Es ist ein sensibles Thema für Liz Kaeber (30). Die einstige Bachelor-Kandidatin unterzog sich vergangenen Januar einer Gebärmutter-OP. Grund dafür ist ihre Endometriose-Erkrankung, die eine Schwangerschaft deutlich erschwert. Dies macht der Influencerin erheblich zu schaffen, da sie sich mit ihrem Ehemann Nick Maerker Nachwuchs wünscht. Ihren Kinderwunsch hat sie mehrmals gegenüber ihrer Community geäußert. Doch jetzt wurde Liz mit einem gehässigen Kommentar konfrontiert, der sie zum Weinen brachte.

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige einen Gesprächsverlauf mit einer Userin, die der Blondine offenbar einiges zu sagen hatte: "Ich guck mir lieber jeden Tag mein Baby an, das ist ein schöner Anblick. Und wie sieht es bei dir mit einem Baby aus?", lautete die Provokation des Fans. Liz zeigte sich daraufhin in Tränen und total aufgelöst: "Auch, wenn ich mich jetzt ein bisschen verletzlich zeige, hat mich das total getroffen. Das ist einfach so ein Thema, wenn es um die Familie geht, dass ich das nicht so richtig ausblenden kann."

Bei Liz wurde ein wunder Punkt getroffen. "Wie kann man so ein ekliger Mensch sein?", fragte sie sich und fügte hinzu: "Man kann gegen meine Person alles sagen, man kann mich beleidigen und man muss mich auch nicht mögen, aber bei so einem Thema hört es einfach auf."

