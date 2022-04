Liz Kaeber (29) gibt ihren Fans ein Gesundheitsupdate. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin träumt schon seit Längerem davon, endlich ihren ersten Nachwuchs mit ihrem Mann Nick Maerker begrüßen zu dürfen – doch sie hat Probleme damit, schwanger zu werden, da sie an Endometriose leidet. Im Januar unterzog sie sich deshalb einer Gebärmutter-OP, um ihrem Kinderwunsch näherzukommen und sprach offen über die Behandlung. Doch wie geht es Liz drei Monate nach dem Eingriff?

In einer Fragerunde auf Instagram kam die 29-Jährige nun wieder auf die Operation zu sprechen, bei der ihr Endometriosegewebe und eine Wand in der Gebärmutter entfernt wurden. "Mir geht es gut nach der OP, allerdings kann ich nicht sagen, dass meine Schmerzen während der Periode weniger geworden sind [...], man hofft einfach, dass die OP etwas gebracht hat", schilderte Liz. Die Influencerin betonte aber, dass sie positiv bleibe und weiter daran glaube, irgendwann Mama zu werden.

Außerdem kam die Reality-TV-Bekanntheit darauf zu sprechen, wie sie damit umgehe, wenn in ihrem Umfeld Frauen schwanger sind – so wie aktuell ihre Schwester Christin Kaeber (33), die ihren zweiten Nachwuchs erwartet. "Ich freue mich für jeden. Es ist und bleibt das mitunter Schönste dieser Welt und deshalb wird sich meine Freude in der Hinsicht niemals verändern", verriet Liz.

Anzeige

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber im März 2022

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / christinkaeber Liz und Christin Kaeber im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de