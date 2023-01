Hat Christina Dimitriou schon mit Ex Aleks abgeschlossen?

Christina Dimitriou (31) ist bereit, nach vorne zu blicken. Gemeinsam mit Aleksandar Petrovic (31) hatte die gebürtige Dortmunderin an Temptation Island V.I.P teilgenommen. Anders als erhofft überstand die Beziehung der beiden die Realityshow nicht – Aleks verliebte sich in Verführerin Vanessa Nwattu und ist seither mit ihr zusammen. Im Netz verriet Christina nun, ob sie inzwischen mit ihrem Ex Aleks hat abschließen können.

"Ja, Gott sei Dank! Klar werde ich niemals vergessen, was passiert ist und was er gesagt und getan hat, aber diese Erfahrung ist Teil meines Lebens", teilte die 30-Jährige ihren Fans im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story mit. Zudem beteuerte der Reality-TV-Star, dass das Beziehungs-Aus auch etwas Gutes habe. "Es macht mich nur stärker und nicht schwächer", stellte Christina klar.

Anders als einer ihrer Fans sei die Brünette jedoch nicht der Meinung, dass sie oft an die falschen Männer gerät. "Ihr habt zwei Menschen kennengelernt aus meinen Beziehungen, und ja, die zwei waren nicht gerade die Besten. Der Rest war gut – das ist an was ganz anderem gescheitert", betonte die ehemalige Datingshow-Teilnehmerin.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou und Aleks Petrovic 2021

