"Temptation Island V.I.P."-Aleks gibt Gefühle für Vanessa zu

Wie geht es mit Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu weiter? Der Reality-TV-Darsteller lernte die Verführerin beim Fremdflirt-Format Temptation Island V.I.P. kennen. Je mehr sich der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer für das Verhalten seiner Freundin Christina Dimitriou (30) schämt, desto mehr bandelt er aktuell mit Vanessa an. Jetzt betonte Aleks, wie intensiv seine Verbindung zu der Beauty schon sei.

Im Gespräch mit Vanessa zählte Aleks ihr auf, was ihm alles so an ihr gefällt: "Dass ich eine krasse Bindung zu dir habe, dass ich dich als Mensch sehr schätze und dass deine Werte die gleichen sind wie meine." Auch Vanessa gab zu, dass sie Gefühle für Aleks hat – aussprechen wollte sie diese aber nicht. "Das, was du spürst, spürst du nicht alleine", machte ihr der 31-Jährige klar.

Obwohl es für Christina ein absolutes No-Go ist, ließ Aleks Vanessa daraufhin sogar in seinem Zimmer schlafen. "Ich merke, dass Vanessa ein besonderer Mensch ist, und dass die Bindung intensiv ist, aber ich sie bewusst unterdrücke, um nicht als Fremdgeher abgestempelt zu werden", machte der Influencer deutlich.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

