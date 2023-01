Hochzeitsclip: Hat Cedric Beidinger seine Hanna geheiratet?

Damit verwirren sie ihre Fans! Die Realitystars Hanna Annika (25) und Cedric Beidinger machten ihre Liebe im September 2022 nach einigen Spekulationen offiziell. Seitdem zeigen sie auch nur allzu gerne, wie verliebt sie sind. Im Dezember folgten dann die nächste Hammer-News: Die Turteltauben ziehen zusammen – Mitte dieses Jahres soll das gemeinsame Nest fertig sein. Wagten Hanna und Cedric aber davor schon den nächsten Schritt?

Auf ihren Instagram-Profilen teilten sie nun ein verdächtiges Video. Darauf sieht man, wie das Paar vor einer wunderschönen Kulisse in Hochzeitsoutfits turtelt. Hanna trägt ein weit ausgestelltes weißes Kleid mit XXL-Schleife am Rücken und Cedric einen beigen Anzug. Kein Wunder, dass die Fans sich dann fragten, ob sie den Bund der Ehe eingegangen seien. "Ist es schon so weit?" oder: "Herzlichen Glückwunsch. In eurer Story sieht man es, ihr habt geheiratet. Wie schön", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

In ihren Storys sieht man ein Holzschild, auf dem geschrieben steht: "Willkommen zu unserer Hochzeit. Hanna Annika und Cedric". Doch für viele andere Follower stand fest: Es war keine richtige Hochzeit! "Bleibt locker, es war lediglich ein Shooting", schrieb ein Fan. "Es hat so Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre", kommentierte wahrscheinlich der Fotograf.

Cedric Beidinger und Hanna Annika

Instagram / cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

