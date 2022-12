Überraschung: Cedric und Hanna Annika ziehen zusammen!

Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) haben den nächsten Schritt gewagt! Die beiden Realitystars hatten im September ihre Beziehung bestätigt. Seitdem präsentieren sie sich stets verliebt in der Öffentlichkeit. Vor der Bekanntgabe der Liebes-News hatten der einstige Ex on the Beach-Kandidat und die Ex-Temptation Island-Teilnehmerin ihre Liebe zueinander geheimgehalten. Doch jetzt teilen sie noch weitere News mit ihren Fans: Hanna und Cedric ziehen zusammen!

"Wir werden Mitte nächsten Jahres in unsere erste gemeinsame Wohnung ziehen!", verkündete die Blondine stolz via Instagram. Doch bevor es losgehen kann, stehen für das Paar noch einige Renovierungsarbeiten an: "Wir müssen Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad und Ankleidezimmer aussuchen." Auf die Unterstützung ihrer Community wollen Hanna und Cedric nicht verzichten und scherzen: "Wir werden euch hier mitnehmen und brauchen auch eure Hilfe, wenn wir uns mal nicht einig werden."

Wo genau die zwei Turteltauben hinziehen werden, ist bisher unklar. Diese Frage stellten sich auch einige Fans: "Herzlichen Glückwunsch. Wo wird eure gemeinsame Wohnung sein?" Ein anderer Follower überhäufte Hanna und Cedric mit Glückwünschen: "Ich finde es so schön, dass ihr beide euch gefunden habt. Man merkt, wie glücklich ihr seid und dass ihr zusammen zieht, finde ich so schön."

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Urlaub

Instagram / cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger

Instagram / cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger in Berlin

