Keine Chance auf Versöhnung? Iris Klein packt ihre Sachen!

Das Drama um Iris (55) und Peter Klein geht in die nächste Runde! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Mann. Der gelernte Maler war mit seinem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) nach Australien gereist, um ihn beim Dschungelcamp zu unterstützen. Seine Frau warf ihm vor, sie dort mit Djamila Rowes (55) Begleitung Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Obwohl die Beschuldigten die Vorwürfe abstreiten, macht Iris ernst und bereitet ihren Auszug vor!

In ihrer Instagram-Story teilte die 55-Jährige zuerst den Spruch: "Weine nicht, weil schöne Zeiten vorbei sind, sondern lächle, dass du sie erleben durftest" und ergänzte dazu: "Danke für 20 Jahre. Leb wohl." Danach folgte ein Foto von zahlreichen Müllsäcken. "Erst mal aussortieren. Dann Kartons packen", schrieb die Dreifachmama dazu. Für sie ist die Beziehung offenbar schon endgültig vorbei.

Gibt es also wirkliche keine Chance auf eine Versöhnung? Peter hat wohl noch Hoffnung. "Ich kann ihre Reaktion verstehen. Sie ist weit weg, sie erlebt es nicht live. Sie weiß ja nur das, was sie übers Fernsehen und im Internet sieht", hatte er gegenüber Bild erklärt. Ob der 63-Jährige in einem persönlichen Gespräch alles wieder richten kann?

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis in Australien, 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

