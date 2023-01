Trotz Untreue-Vorwurf: Peter Klein ist auf Iris nicht sauer

Peter Klein findet verständnisvolle Worte für seine Frau Iris (55)! Aktuell sorgt das Ehepaar für einige Schlagzeilen: Anlässlich der 16. Dschungelcamp-Staffel residiert Peter als Begleiter im Versace Hotel. Doch während er eigentlich seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) unterstützen soll, wird er mit schweren Vorwürfen konfrontiert! Iris wirft ihrem Mann vor, sie mit Djamila Rowes (55) Begleitung Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Beide bestritten bereits die Gerüchte. Jetzt äußerte sich Peter erneut zu den Anschuldigungen seiner Frau!

Gegenüber Bild äußerte sich der Realitystar zu den Untreue-Vorwürfen seiner Frau – und zeigte Verständnis: "Ich kann ihre Reaktion verstehen. Sie ist weit weg, sie erlebt es nicht live. Sie weiß ja nur das, was sie übers Fernsehen und im Internet sieht." Auch hege Peter keinen Groll gegen Iris: "Ich bin nicht enttäuscht und böse auf sie. Es steht ihr zu, an mir zu zweifeln und Kritik an mir zu üben. Sie darf das und das ist berechtigt, generell mir Vorwürfe zu machen, auch wenn die aktuellen falsch sind."

Bereits gestern kündigte Iris an, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen. Hat sie wirklich schon ihre Koffer gepackt? "Aktuell, wie es aussieht, noch nicht. Ich wäre sehr glücklich darüber, wenn es so bleibt", verriet Peter zudem. Er hoffe, dass die 55-Jährige noch da ist, wenn er aus Australien zurückkommt.

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Peter Klein im Januar 2023

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de