Statt Zyklus: Lustige Übersetzungspanne bei Mikaela Shiffrin

Eigentlich wollte Mikaela Shiffrin (27) etwas ganz anderes sagen! Die US-Amerikanerin gehört zu den besten Skirennläuferinnen ihrer Heimat und fährt sich auf der Piste regelmäßig zur Goldmedaille. Auch privat läuft es bestens: Sie ist seit 2021 glücklich mit dem norwegischen Weltcup-Sieger Aleksander Aamodt Kilde (30) liiert. In Italien holte die Sportlerin zuletzt erneut den Sieg. Doch als Mikaela im Interview ein privates Thema anschneidet, versteht der Übersetzer sie völlig falsch.

Auf Twitter amüsieren sich die Ski-Fans köstlich über den Übersetzungsfehler des Österreichischen Rundfunks. Zu der Reporterin sagt Mikaela in ihrer Muttersprache Englisch: "I'm kind of in an unfortunate time of my monthly cycle." Übersetzt meint sie damit, dass sie sich in einer ungünstigen Phase ihres monatlichen Zyklus befinde, was ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtige. Doch der Dolmetscher versteht sie falsch und spricht: "Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache." Während sich das Netz über die Offenheit der 27-Jährigen freut, erntet der Übersetzer jede Menge Spott.

Grundsätzlich lief der Ski-Weltcup in Italien für Mikaela aber richtig gut. Sie konnte ihren 83. und 84. Weltcup-Sieg einfahren – ein absoluter Rekord. Für die allgemeine Bestmarke muss die Sportlerin nun noch drei weitere Male auf dem ersten Platz landen. Den Gesamtrekord hält derzeit der schwedische Skifahrer Ingemar Stenmark mit 86 Siegen.

Anzeige

Instagram / akilde Aleksander Aamodt Kilde und Mikalea Shiffrin

Anzeige

Getty Images Mikaela Shiffrin, US-amerikanische Skirennläuferin

Anzeige

Getty Images Mikaela Shiffrin beim Audi FIS Alpine Ski World Cup 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de