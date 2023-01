Voll verknallt: So läuft es bei Cedric Beidinger und Hanna

Diese beiden haben sich gesucht und gefunden! Im vergangenen September haben Cedric Beidinger und Hanna Annika (25) die Gerüchte über eine Beziehung bestätigt. Seitdem präsentieren sie ihre große Liebe öffentlich und halten sich auch mit ausschweifenden Liebeserklärungen nicht zurück. Bald wollen der einstige Ex on the Beach-Kandidat und die ehemalige-Temptation Island-Teilnehmerin sogar den nächsten Schritt gehen und zusammenziehen. Mit Promiflash sprachen die beiden über ihr Liebesglück.

