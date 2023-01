Deshalb ahmt Austin Butler noch immer Elvis Presley nach

Austin Butler (31) kann es wohl einfach nicht mehr abstellen. Der Schauspieler verkörperte in dem Film "Elvis" den weltberühmten Sänger Elvis Presley (✝42). Dafür schlüpfte er voll und ganz in die Rolle und eignete sich die Sprechweise der Musiklegende an, die ihn bis heute noch verfolgt: Nach der Ausstrahlung klang er noch immer wie der "Jailhouse Rock"-Interpret. Dafür hat Austin einen guten Grund.

In einem Interview mit der Los Angeles Times wurde der "Dune"-Darsteller darauf angesprochen, wie er sich dabei fühle, dass seine Elvis-Stimme so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. "Es ist komisch für mich, weil ich nicht einmal darüber nachdenke", gab der 31-Jährige ehrlich zu und merkte an: "Ich denke, nachdem ich drei Jahre lang alles getan habe, was ich konnte, um […] Elvis in diesem Film zum Leben zu erwecken, denke ich, dass sich da gewisse muskuläre Gewohnheiten einstellen."

Austin ist die Verkörperung des Sängers sehr gut gelungen, weshalb er auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Das konnte der Schauspieler allerdings nicht wirklich genießen: Vor wenigen Tagen ist Elvis' Tochter Lisa Marie Presley (✝54) plötzlich verstorben und hinterließ eine große Lücke.

Getty Images Austin Butler im Januar 2023

Getty Images Austin Butler bei den Golden Globes 2023

Getty Images Lisa Marie Presley im Jahr 2005

