"Falsche Menschen": Scott Disick hat die Schnauze voll!

Er redet Klartext! Scott Disick (39) wurde als der langjährige Mann an der Seite von Kourtney Kardashian (43) bekannt. Der Reality-TV-Star wirkte im Rahmen von Keeping Up With the Kardashians stets als offener Typ, der gern unter Menschen ist. Viele Fans der TV-Show feierten den Vater von drei Kindern als Draufgänger und Partylöwe. Seit dem Ende des Reality-Formats lässt er sich aber immer seltener in der Öffentlichkeit blicken. Das hat einen bestimmten Grund: Scott hat die Schnauze voll von falschen Menschen!

Der 39-Jährige teilt auf Instagram ein Zitat von Schauspieler Shia LaBeouf (36) mit seinen Followern. "Manchmal sind die Menschen, die nicht unter Menschen gehen, nicht automatisch asozial. Sie haben nur keine Toleranz für Drama, Dummheit und falsche Menschen," heißt es in dem Kommentar. Scott selbst schreibt dann noch in seinem Repost in Bezug auf das Zitat: "Wenn das nicht die Wahrheit ist..."

Der Reality-TV-Star hatte in den vergangenen Jahren mit Alkoholproblemen zu kämpfen und befand sich zeitweise sogar mehrmals in einer Entzugsklinik. Vor ungefähr einem Monat hieß es laut einem Insider: "Die Kardashians sind eine große Stütze für Scott und helfen ihm in seinem Weg zur Besserung. Sie lieben ihn und wollen, dass er sich ebenso lieben lernt." Auf wen Scott also mit seinem Repost anspielt, ist unklar.

Anzeige

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im September 2010

Anzeige

MEGA Scott Disick und Kris Jenner im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de