Scott Disick bereut sein Verhalten in Beziehung mit Kourtney

Scott Disick (39) würde die Vergangenheit gerne ändern. Rund zehn Jahre ging der Geschäftsmann mit Kourtney Kardashian (43) durchs Leben und hat drei gemeinsame Kinder mit dem Reality-TV-Star. 2015 trennten sich die beiden jedoch wegen seiner Alkoholsucht. Die Unternehmerin hat ihr Glück inzwischen in Blink-182-Drummer Travis Barker (47) gefunden. Ihr Ex hängt jedoch immer noch an der Mutter seiner Kids. Sein Verhalten während der Beziehung mit Kourtney bereut Scott heute enorm.

Gegenüber Entertainment Tonight berichtete ein Insider, wie es um den 39-Jährigen steht: "Scott wird es immer bereuen, wie er Kourtney behandelt hat und mit ihrer Beziehung umgegangen ist." Trotzdem will der Geschäftsmann nun nach vorne blicken. "Er konzentriert sich darauf, weiterzumachen, seine Fehler zu akzeptieren und zu versuchen, aus seinen Fehlern zu lernen", versicherte die Quelle. Der US-Amerikaner wolle es seiner Ex gleichtun: "Er möchte eines Tages heiraten und sein nächstes Kapitel beginnen."

Mit Kourtneys Familie versteht sich Scott aber nach wie vor blendend. Er und die Kardashians sehen sich immer noch recht häufig und haben viel Kontakt. "Da ist keine vergiftete Stimmung für irgendjemanden in der Familie und sie haben alle Schwierigkeiten hinter sich gelassen", versicherte der Informant.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2022

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Getty Images Die "Keeping Up With The Kardashians"-Stars im Dezember 2011

