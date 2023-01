In DMs geslidet: Das war Meghans erste Nachricht an Harry

Das waren die ersten drei Worte von Herzogin Meghan (41) an Prinz Harry (38)! In ihrer Doku "Harry & Meghan" packt das Ehepaar über das britische Königshaus aus. Aber auch das Privatleben der beiden steht in der mehrteiligen Reihe im Vordergrund. So verrät der Royal unter anderem, wie er seine zukünftige Frau kennenlernte: auf Instagram! Die ehemalige Schauspielerin habe Harry damals angeschrieben – und das waren Meghans erste Worte!

Das berichtete jetzt Mirror. Nachdem Harry seine Liebste auf der Social-Media-Plattform entdeckt hatte, schrieb er eine gemeinsame Bekannte an, die zu vermitteln schien. Schon am nächsten Tag schrieb die heute 41-Jährige Harry mit "Hallo! Schöne Fotos" an, woraufhin der Brite sich bedankte. Ebenso wie der Rotschopf hatte auch Meghan einige Bilder von Afrika gepostet. "Wir tauschten uns über Afrika aus, über Fotografie und Reisen. Schließlich gaben wir einander unsere Telefonnummern und verlagerten die Unterhaltung auf SMS, was bis spätnachts weiterging", schreibt Harry außerdem in seinen Memoiren "Reserve".

"Noch nie hatte ich einen so schönen Menschen gesehen. Die Schönheit dieser Frau beruhte nicht auf Symmetrie. Sie hatte eine Energie an sich, eine ungestüme Freude und Ausgelassenheit", schwärmt der Bruder von Prinz William (40) weiter in seinem Buch. Und dennoch: Harry brauchte ein Jahr, um Meghan seine Liebe zu gestehen! Glücklicherweise habe sie nach einem kurzen Moment der Stille seine Gefühle erwidert, wie Harry ebenfalls in seiner Autobiografie schildert.

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus-Spielen, 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

