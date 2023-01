Krise mit Vanessa? Aleksandar Petrovic spricht Klartext!

Wie steht es wirklich um die Beziehung von Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu? Die beiden hatten sich vergangenes Jahr bei Temptation Island V.I.P. kennengelernt. Noch während der Show gingen die Turteltauben eine Beziehung ein, obwohl der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer noch vergeben war. Kürzlich verriet die 23-Jährige, dass sie momentan eine schwere Zeit durchmache und es kamen Spekulationen auf, dass es bei dem Paar kriselt. Nun räumt Aleks die Gerüchte aus dem Weg.

Der 31-Jährige befindet sich momentan aus geschäftlichen Gründen in Dubai. Von dort meldet er sich in seiner Instagram-Story zu Wort: "[Ich bin] verärgert darüber und enttäuscht, dass Leute behaupten, ich wäre mit Vanessa nicht mehr zusammen. Dem ist nicht so." Die stressige Phase sei lediglich dem Job geschuldet. "Ich bin gerade beruflich unterwegs. [...]", ergänzt er. "Kommt runter, alles ist gut. Ich stehe zu Vanessa, sie steht zu mir und das ist die Hauptsache. Auch in diesen schweren Zeiten werden wir zusammenhalten", schließt er ab.

Aleks' Ex Christina Dimitriou (31) hingegen vermutete, dass die beiden die Gerüchteküche absichtlich zum Brodeln bringen. "Das kann auch alles nur Marketing sein", erzählte die 31-Jährige im Netz. Zudem deutete sie an, dass das Ganze von Aleks' initiiert sein könnte – möglicherweise, weil er mit ihr einst Ähnliches vorhatte: "Diese Phase habe ich schon längst durch, aber ich habe natürlich auch anders reagiert."

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Realitystar

Temptation Island V.I.P., RTL+ Christina Dimitriou, Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

