"Viel Stress privat": Krise bei Aleks Petrovic und Vanessa?

Ziehen über Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattus Liebesglück etwa schon Wolken auf? Bei Temptation Island V.I.P. verliebten sich der einstige Love Island-Kandidat und die Verführerin ineinander und gingen eine Beziehung ein – obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch mit Christina Dimitriou (31) liiert war. Inzwischen wohnen die beiden schon zusammen und beteuerten bei der Reunion der Treuetest-Show ihre Liebe. Doch kriselt es jetzt schon zwischen Aleks und Vanessa?

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 22-Jährige zu Wort und äußerte sich dazu, weshalb es in letzter Zeit ruhig um sie und Aleks geworden ist. Dabei erklärte Vanessa, "dass einfach sehr, sehr viel Stress gerade bei uns privat ist". Ihr Fokus liege derzeit darauf, alles schnellstmöglich wieder ins Reine zu bringen. "Uns geht es gut. Wir sind aktuell sehr gestresst und finden auch wenig Zeit füreinander", meinte Vanessa und räumte ein, dass sie eine schwere Zeit durchmache: "Bei mir läuft gerade gefühlt auch alles schief, was schieflaufen könnte."

Schon bald fliegt Aleks aus geschäftlichen Gründen nach Dubai – jedoch ohne Vanessa. "Was soll ich sagen, außer dass man natürlich auf bessere Zeiten hofft. Aber wie man es kennt und wie das Leben so oft spielt, muss es ja immer Herausforderungen geben", merkte sie an und versicherte: "Wenn die natürlich durch sind, sind wir wieder da."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

