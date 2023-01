Nach Baby-News: Peta Murgatroyd "selbstbewusster denn je"

Peta Murgatroyd (36) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! 2017 durften die Dancing with the Stars-Bekanntheit und ihr Mann Maksim Chmerkovskiy (43) ihren Sohn Shai auf der Welt begrüßen. Die Familienplanung sollte damit aber noch nicht abgeschlossen sein: Nachdem die Beauty drei Fehlgeburten erlitten hatte, verkündete sie vor wenigen Tagen, dass sie erneut schwanger ist. Und obwohl Peta hin und wieder von Ängsten geplagt wird, könnte es ihr aktuell nicht besser gehen!

In einer Story auf Instagram präsentierte die 36-Jährige stolz ihren Babybauch: "Es ist komisch, dass diese Schwangerschaft so anders ist, mit vielen Sorgen und Ängsten, aber ich bin selbstbewusster denn je mit meinem Körper." Während Peta für die Kamera posiert, trägt sie eine cremefarbene Strickjacke und ein schwarzes Basecap. Im Hintergrund läuft "Isn't She Lovely" von Stevie Wonder (72).

In einem weiteren Video spricht sie auch offen über ihre Schwangerschaftsgelüste: Insbesondere habe sie eine Vorliebe für Hummus! "Ich habe nicht oft Lust auf Süßigkeiten", erklärte sie zudem und fügte hinzu: "Ich sehne mich ein bisschen nach Nutella, aber ich versuche, dem nicht nachzugeben. Meistens herzhafte Sachen."

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy mit ihrem Sohn Shai Aleksander

Getty Images Peta Murgatroyd, Tänzerin

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd, Profi-Tänzerin

