Nach ihrer Fehlgeburt: Peta Murgatroyd ist wieder schwanger!

Peta Murgatroyd (36) verkündet süße Neuigkeiten! Die Dancing with the Stars-Bekanntheit und ihr Mann Maksim Chmerkovskiy (42) wurden 2017 zum ersten Mal Eltern: Das Paar freute sich über Söhnchen Shai. Die beiden wünschten sich weiteren Nachwuchs, doch in den darauffolgenden Jahren erlitt die Blondine insgesamt drei Fehlgeburten. Jetzt hat die Tänzerin einen großen Grund zur Freude: Denn Peta ist zum zweiten Mal schwanger!

"Es ist ganz natürlich passiert", verriet die 36-Jährige gegenüber People. Peta soll von ihrer Schwangerschaft überrascht gewesen sein: "Ich wusste so lange nicht einmal, dass ich schwanger war, bis ich mich wirklich krank fühlte." Zudem fügte sie hinzu: "Es war ganz anders als bei meinen letzten Schwangerschaften. Es war nicht so, dass ich vor Freude in die Luft gesprungen bin und von den Dächern geschrien habe: 'Oh mein Gott, ich bin schwanger. Juhu!' Es war eher so: 'Okay, mal sehen, was passiert, denn ich habe das schon viermal gemacht, und es hat nicht funktioniert.' Ich war also sehr skeptisch."

Peta sprach stets offen über ihr Schicksal. In einem Interview mit Hollywood Life erzählte sie, dass sie und ihr Partner durch die Fehlgeburten zusammengerückt seien: "Mit den vergangenen Fehlgeburten und allem, was dazugehört, geht man gemeinsam durch das Trauma und die Verletzungen und den Schmerz. Das bringt einen näher zusammen."

