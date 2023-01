Nur noch sechs Camper: Wer ist euer Dschungel-Liebling?

Jetzt geht es schnurstracks aufs Finale zu! Da waren es nur noch sechs: In der vergangenen Folge vom Dschungelcamp erwischte es Claudia Effenberg (57). Sie musste das Camp verlassen. Zuvor musste Cecilia Asoro ihre Koffer packen. Besonders hart traf ihr Rauswurf ihren Dschungel-BFF Luigi Birofio (23). Der legte sich daraufhin mit seinen Mitcampern an. Was meint ihr, wer heute Abend im Dschungel eine Runde weiterkommt?

Neben Gigi kämpft im Dschungel auch das Model Papis Loveday (46) um die Krone. Nach einer gemeinsamen Essensprüfung schoss er heftig gegen Lucas Cordalis (55). Er unterstellte dem Mann von Daniela Katzenberger (36), fake zu sein. Cosimo Citiolo (41), Jolina Mennen (30) und Djamila Rowe (55) sind hingegen mächtig genervt von den Streitereien im Camp.

Nach ihrem Rauswurf betonte Cecilia im Interview mit Promiflash, dass sie sich wünscht, dass ihr Kumpel Gigi auf dem Dschungel-Thron landet. "Ich hab dort mit ihm eine Bindung aufgebaut", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Seid ihr Cecilias Meinung oder seht ihr einen anderen Kandidaten vorne? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Gigi Birofio, Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier

