Paola Maria zeigt total stolz ihre Dehnungsstreifen im Netz

Paola Maria (29) möchte für mehr Realität im Netz sorgen! Aus ihrer vergangenen Ehe mit dem YouTuber Sascha Koslowski (36) hat die Influencerin zwei Söhne: Leonardo Koslowski (4) und Alessandro Koslowski (2). Die beiden Schwangerschaften sind jedoch auch an der Beauty nicht spurlos vorbeigegangen. Mit einem positiven Beispiel geht sie nun voran. Statt ihre Dehnungsstreifen zu vertuschen, zeigt Paola sie nämlich stolz im Netz!

"Dieser Post steht für mehr Realität", beginnt die 29-Jährige ihren Text auf Instagram, der ihre Community wachrütteln soll. Das angefügte Bild zeigt ihren ungefilterten Körper – inklusive Dehnungsstreifen. "Auch wenn ich manchmal meine Momente habe, in denen ich mich unwohl mit diesen Streifen auf meiner Haut fühle, weiß ich einen Moment später sofort wieder, dass ich hier falsch denke, weil ich stolz sein sollte, sie zu haben, da sie mich immer an meine beiden Wunder und die schönsten Monate in meinem Leben erinnern!", versucht sie ihre Fans davon zu überzeugen, die Spuren einer Schwangerschaft nicht zu verstecken.

Derzeit genießt die gebürtige Italienerin ihren Liebes-Urlaub mit ihrem neuen Partner Alexander Thoss. Dass ihre beiden Söhne währenddessen bei ihrem Vater unterkommen, ist für Paola nicht ganz leicht. "Wir nutzen die Zeit, in der die Kinder jetzt bei Papa sind – ein bisschen Zweisamkeit und auch, damit ich ein bisschen runterkomme, damit ich auch ein bisschen abschalten und die Gefühle sacken lassen kann", erzählte sie in ihrer Story.

Instagram / paola Paola Maria zeigt ihre Dehnungsstreifen

Instagram / paola Paola Maria im Dezember 2022

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss

