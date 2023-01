Starke Favoritin! Diese Dschungelcamperin liegt weiter vorne

Das Dschungelcamp geht in die heiße Phase! Am Sonntagabend fällt die Entscheidung, wer den Titel Dschungelkönig 2023 mit nach Hause nehmen darf. Bereits die Hälfte der Bewohner musste diesen Traum an den Nagel hängen. Und die Stimmung im Camp wird immer angespannter. Gestern gab es einen riesen Zoff zwischen Lucas (55), Gigi (23) und Papis (46). Letzterer warfen dem Gatten von Daniela Katzenberger (36) vor, fake zu sein. Die Promiflash-Leser haben allerdings eine klare Meinung, wer die Krone verdient hat!

Seit Tagen hält sich Djamila Rowe (55) in der Promiflash-Umfrage auf dem ersten Platz – und diesen hat sie auch weiterhin inne. Die TV-Bekanntheit hat heute mit 3.705 von 11.171 Stimmen wieder die Nase vorn. [Stand: 27. Januar, 19:11]. Gefolgt wird sie trotz des gestrigen Zwists von Lucas Cordalis. Für den Entertainer stimmten 2.002 Teilnehmer. Insgesamt bekam er also 17,9 Prozent der Votes. Sein Kontrahent Gigi ergatterte 16,9 Prozent und belegt damit Platz drei.

Für Cosimo Citiolo (41), der gestern noch auf dem zweiten Rang gelegen hatte, reichte es heute nur für Platz vier. Hinter ihm liegen also nur noch Jolina Mennen (30) mit 1.384 Stimmen (12,4 Prozent) und Papis Loveday mit 596 Votes (5,3 Prozent). Bedeutet das etwa, dass die Reise für das Model nun vorbei sein wird?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Gigi, Papis und Lucas bei ihrer Dschungelprüfung

RTL Cosimo Citiolo beim Lagerfeuer

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

