Vermögen weg: Tatjana Patitz war vor Tod hoch verschuldet!

Hat Tatjana Patitz (✝56) ihr Vermögen etwa verprasst? Anfang des Jahres hatte die schockierende Nachricht die Runde gemacht, dass das Supermodel im Alter von gerade einmal 56 Jahren verstorben ist. Wenig später wurde dann bekannt, dass die gebürtige Hamburgerin an Brustkrebs erkrankt war und den Kampf schließlich verloren hat. Die Beauty hinterlässt ihren 19-jährigen Sohn Jonah. Von Tatjanas Millionen soll allerdings nicht mehr viel übrig sein.

Wie Bunte nun berichtet, soll das Model in den vergangenen Jahren hoch verschuldet gewesen sein. Von ihrem Vermögen ist anscheinend nicht mehr viel übrig – und das, obwohl sie zu Hochzeiten mal 350.000 US-Dollar "für zwei Tage Haare schütteln" bekommen haben soll. Grund für ihre Geldsorgen war angeblich ihr Ferienhaus in Südafrika, wo sich die Blondine mit ihrem Ex-Mann Jason Johnson einen luxuriösen Zweitsitz aufbauen wollte. Dafür lieh Tatjana sich sogar Geld von Verwandten und Freunden – trotz mehrfacher Warnung ihres Umfelds lebte sie weit über ihre Verhältnisse hinaus: Jason und sie sollen zuweilen das Doppelte ausgegeben haben, als sie eigentlich verdient haben.

Auch nach der Trennung im Jahr 2005 sah es lange Zeit nicht gut für sie aus. Zwischenzeitlich soll ihre finanzielle Lage so schlecht gewesen sein, dass 2010 zunächst ihr Zuhause in Malibu zwangsvollstreckt wurde und sie einige Jahre später auch ihre geliebte Ranch verkaufte. Vor ihrem Tod soll Tatjana dann nur noch zur Miete in Santa Barbara gelebt haben. Über ihre Schulden soll das Model bis zuletzt aber auch mit Freunden nicht gesprochen haben.

Tatjana Patitz, Model

Tatjana Patitz im Januar 2011

Tatjana Patitz im Oktober 2022 in Berlin

