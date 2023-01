Mit 56 Jahren: Daran starb früheres Topmodel Tatjana Patitz

Jetzt ist auch bekannt, warum sie so früh starb. Tatjana Patitz war in den 80er- und 90er-Jahren eines der gefragtesten Supermodels. Jetzt wurde die traurige Nachricht bekannt, dass die Hamburgerin im Alter von nur 56 Jahren gestorben ist. Bisher wurde nicht offiziell bestätigt, wieso Tatjana so früh ums Leben kam. Doch nun meldete sich ihr alter Agent zu Wort und brachte Licht ins Dunkel.

Tatjana hat nach Angaben ihres Agenten den Kampf gegen den Brustkrebs verloren und ist schließlich an den Folgen der Krankheit gestorben. Ihr Agent bestätigte die Nachricht gegenüber DailyMail und fügte hinzu, dass sie am Mittwochmorgen in Santa Barbara in Kalifornien verstorben sei.

Tatjana war neben Naomi Campbell (52), Christy Turlington (54), Linda Evangelista (57) und Cindy Crawford (56) auf dem Cover der britischen Vogue für die Januar-Ausgabe 1990 zu sehen. Es wurde zu einem der ikonischsten Modebilder aller Zeiten und gehörte außerdem zu Edward Enninfuls Top Ten aller britischen Vogue-Cover. Im selben Monat schaffte es das Model zudem auch auf das Cover der amerikanischen Vogue.

Tatjana Patitz im Oktober 2022 in Berlin

Tatjana Patitz, Model

Tatjana Patitz, Model

