Deutsches Supermodel Tatjana Patitz stirbt mit 56 Jahren

Die Modewelt trauert um Supermodel Tatjana Patitz. Die gebürtige Hamburgerin wuchs zunächst in Schweden auf und wurde im Alter von 17 Jahren von einem Starfotografen entdeckt. In den 80ern und 90ern galt sie als eines der gefragtesten Models weltweit. Auch als Schauspielerin gelang der Laufstegschönheit der internationale Durchbruch – 1993 konnte sie eine kleine Rolle an der Seite von Sean Connery (✝90) ergattern. Doch jetzt folgt eine traurige Nachricht: Tatjana ist verstorben.

Dies bestätigte ihr Agent am Mittwochmorgen gegenüber Daily Mail. Tatjana starb im Alter von 56 Jahren und hinterlässt einen Sohn, um den sie sich zu Lebzeiten alleine kümmerte. Nähere Details und die Todesursache wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Tatjana lebte mit ihrem Hund und ihrem Nachwuchs in Santa Barbara. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem für die Vogue und war mit anderen Topmodels wie Cindy Crawford (56) und Linda Evangelista (57) in George Michaels (✝53) Musikvideo "Freedom" zu sehen.

