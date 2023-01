Deutsches Supermodel: Wer war eigentlich Tatjana Patitz (†)?

Tatjana Patitz (✝56) war ein ganz besonderes Model. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die gebürtige Hamburgerin nach ihrer Brustkrebs-Erkrankung verstorben ist. In den 80er- und 90er-Jahren gehörte sie zu den gefragtesten Models und wurde so als Deutsche weltweit bekannt. Das scheint Grund genug, sich zu erinnern, wer die Blondine eigentlich war – denn für Tatjana zählte offenbar nicht nur das Modeln.

Hollywood Life blickt auf Tatjanas Karriere zurück und erzählt, wer sie eigentlich war. Ihre Fans werden sie vor allem aus der Modebranche kennen, für die sie lange tätig war. Mit 17 Jahren wurde sie 1983 entdeckt und konnte sich schnell nach oben arbeiten. Nur zwei Jahre später war sie auf dem Cover der britischen Vogue zu sehen. Nebenbei versuchte sie aber auch als Schauspielerin Fuß zufassen. Besonders erfolgreich waren jedoch ihre Auftritte in Musikvideos, zum Beispiel mit Duran Duran oder sogar George Michael (✝53). Ihren Beruf übte sie bis zuletzt aus und als Model zu altern, störte sie überhaupt nicht. Vielmehr sei sie stolz auf ihre Falten gewesen.

Ihr Privatleben hielt Tatjana größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Aber neben dem Modeln engagierte sie sich leidenschaftlich für den Tierschutz und lebte selbst seit Jahren als Vegetarierin. Unter anderem unterstütze sie die Organisation "American Wild Horses". Es war ihr auch wichtig, diese Werte ihrem Sohn beizubringen. Der 19-jährige Jonah wurde 2004 geboren und sei die "Quelle ihres Glücks", verriet sie in einem Interview.

