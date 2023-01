Nach Tod: Supermodels trauern um Kollegin Tatjana Patitz

Die Modelwelt trauert um eine Ikone. Das Supermodel Tatjana Patitz ist überraschend im Alter von 56 Jahren verstorben. Nach Angaben ihres Agenten hatte die gebürtige Hamburgerin den Kampf gegen den Brustkrebs

verloren. In den 80er- und 90-er-Jahren zählte sie zu gefragtesten Models weltweit. Unter anderem arbeitete Tatjana mit den Laufstegschönheiten Claudia Schiffer (52) und Cindy Crawford (56) zusammen. Im Netz trauern diese nun um ihre langjährige Kollegin!

"Ich bin so traurig zu hören, dass Tatjana verstorben ist. Sie war ein echtes Mitglied der Supermodel-Gang und es ist schwer zu begreifen, dass jemand so jung von uns gegangen ist", schreibt Claudia auf Instagram. Es sei eine Freude gewesen, mit Tatjana zusammenarbeiten zu können. "Sie wird fehlen", endet sie ihre lieben Zeilen. Auch Cindy erinnert an ihre gemeinsame Zeit mit der 56-Jährigen. Gemeinsam mit der Schauspielerin zählte Tatjana zu den "Big Five" – die damals begehrtesten Models der Welt. "Wir waren jung in der Modebranche und es fühlte sich so an, als seien wir zusammen aufgewachsen", erzählt Cindy. Sie sei sanftmütig, einfühlsam und vor allem neugierig gewesen.

Tatjana lebte zum Zeitpunkt ihres Todes in Kalifornien. Sie hinterlässt einen 19-jährigen Sohn, um den sie sich zu Lebenszeiten alleine kümmerte. Ihr Privatleben hielt sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Claudia Schiffer im Dezember 2021 in London

Getty Images Cindy Crawford, ehemaliges Topmodel

Getty Images Model Tatjana Patitz

