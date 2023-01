Die Modewelt trauert: Model Tatjana Patitz ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Modewelt: Tatjana Patitz ist gestorben. Im Alter von gerade einmal 17 Jahren wurde die gebürtige Hamburgerin von einem Starfotografen entdeckt. So galt sie vor allem in den 80ern und 90ern als eines der gefragtesten Models weltweit. Jetzt machten allerdings bedrückende Neuigkeiten die Runde. Ihr Agent bestätigte nun gegenüber Daily Mail: Tatjana ist mit 56 Jahren an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben.

