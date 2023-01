Zweiteiler: Das schenkte Mats Cathy Hummels zur Scheidung!

Cathy Hummels (34) bekommt zum Schluss noch einen mit von ihrem Ex! 14 Jahre lang war sie mit Mats Hummels (34) zusammen, die beiden bekamen einen gemeinsamen Sohn – doch im vergangenen Jahr ist ihre Ehe dann zerbrochen. Das traf die Influencerin schwer, sie fiel in ein tiefes Loch. Doch inzwischen ist die Scheidung durch und sie versucht, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Zum Abschied bekam Cathy aber noch ein besonderes Geschenk von Mats!

Auf Instagram posierte Cathy lässig auf einem Basketballplatz. Besonders ihr Outfit sticht dabei ins Auge: Sie trägt einen schrillen weißen Trainingsanzug mit vielen bunten Adidas-Logos, bestehend aus einer enorm weiten Schlaghose und einer bauchfreien Jacke, dazu noch einen passenden Hut. Doch diesen Look hat sich die Moderatorin nicht etwa selbst ausgesucht! "Körbe werfen ist cooler als Körbe kriegen. PS: Das Outfit hat mir Mats zur Scheidung geschenkt. Man sollte Sachen immer positiv beenden, oder?", untertitelte sie den Schnappschuss und verlinkte ihren Verflossenen. Da hat sich der Fußballer aber etwas Besonderes einfallen lassen...

Ob es von Cathy auch was für ihren Ex-Mann gab, verriet sie nicht – die Meinungen der Fans zur Aktion des Sportlers sind aber gespalten. "Scheidungsgeschenk? Kreativ!", stellte eine Userin fest. "Mats hat wirklich Humor!", stimmte ihr eine weitere zu. Andere waren jetzt nicht so angetan von dem Look:" Wollte Mats dich damit ärgern?"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

