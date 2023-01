Alle müssen ran: Dschungel-Stars spielen "Creek der Sterne"

Im Dschungelcamp wird es wieder rutschig! Cosimo Citiolo (41), Luigi Birofio (23), Jolina Mennen (30), Djamila Rowe (55) und Lucas Cordalis (55) befinden sich auf der Zielgeraden. Am Sonntagabend wird das große Finale der beliebten TV-Show ausgestrahlt. Zuvor müssen jedoch noch zwei Camper die Sendung verlassen. Heute Abend müssen sich die Stars jedoch nochmal in einer Prüfung beweisen: Die Camper müssen zum "Creek der Sterne"!

Dschungelcamp-Fans kennen die Prüfung, bei der es rutschig zugeht, aus den vergangenen Staffeln. Die Kandidaten müssen auf einem glitschen Untergrund Sterne transportieren, während sie mit Bällen beworfen werden. In der RTL-Vorschau ist zu sehen: Keiner der Camper kann sich so richtig auf den Beinen halten. In der Prüfung können die Promis Sterne erspielen, um kurz vor dem Finale nochmal was Ordentliches in den Magen zu bekommen.

Wer an der Prüfung nicht teilnehmen wird, ist Papis Loveday (46). Das Model musste die Show kurz vor dem Finale verlassen. Wie erging es dem ehemaligen Promi Big Brother-Bewohner nach seinem Exit? Papis habe im Hotel erstmal geduscht und seinen Körper gepeelt. Danach habe er sich eine Tüte gesalzene Erdnüsse gegönnt, erzählte er gegenüber Promiflash. "Es ist gefühlt hundert Jahre her, dass ich Salz gegessen habe. Ich habe die Tüte innerhalb einer halben Minute gegessen, maximal zwei Minuten", meinte er.

