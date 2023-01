Daryl Sabara stolz: Er konsumiert kein Gras und Alkohol mehr

Daryl Sabara (30) gibt ehrliche Einblicke in sein Seelenleben. Seit mittlerweile sechs Jahren ist der gebürtige Kalifornier nun schon mit seiner Frau Meghan Trainor (29) glücklich. Zusammen haben die Eheleute einen Sohn, der im Februar 2021 zur Welt kam. Im Netz gewährt die Familie auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Doch nun schlug der Schauspieler ernste Töne an: Daryl verriet, dass er seit geraumer Zeit komplett auf Alkohol und Gras verzichtet.

In der aktuellen Folge von Meghans Podcast "Workin' On It" sprach er ganz offen über seine Entscheidung, jegliche Rauschmittel aus seinem Leben zu streichen. Daryl begann zu erzählen, dass er den Entschluss nach einer Therapiesitzung gefasst habe. "Sie sagte nur: 'Wenn du in Bestform sein willst, solltest du vielleicht eine vollständige Nüchternheit in Betracht ziehen'", erinnerte er sich. Daraufhin habe der "Spy Kids"-Darsteller dann angefangen, Gras, Alkohol und Co. aus seinem Leben zu verbannen. Für den Vater sei es besonders schwer gewesen, auf das Rauchen von Marihuana zu verzichten, was in einigen US-amerikanischen Bundesstaaten legal ist. Das habe ihm in gewisser Weise Halt gegeben.

Mittlerweile lebe Daryl jedoch komplett nüchtern, was ihn sehr glücklich mache. Bei der Durchsetzung seines Vorhabens unterstütze ihn seine Liebste auch so gut es geht. "Du machst mich einfach zu einem besseren Menschen und ich weiß das zu schätzen", schwärmte der 30-Jährige.

Instagram / darylsabara Daryl Sabara, Meghan Trainor und ihr Sohn Riley im Dezember 2022

Instagram / darylsabara Meghan Trainor und Daryl Sabara, Sängerin und Schauspieler

Getty Images Daryl Sabara, Ehemann von Meghan Trainor

