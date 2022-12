Im kommenden Jahr: Meghan Trainor plant vier weitere Babys

Meghan Trainor (28) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Sängerin und ihr Mann Daryl Sabara (30) wurden im vorherigen Jahr Eltern ihres Sohnes Riley. Seitdem schwebt die "All About The Bass"-Interpretin im Mama-Glück. Ihr Söhnchen soll Meghan sogar zu einem besseren Menschen machen. Doch ihr kleiner Nachwuchs soll nicht das letzte Baby für das Paar sein: Meghan plant bereits vier weitere Kinder!

Im Interview mit People verriet die 28-Jährige ihre Baby-Planung für das kommende Jahr. "Hoffentlich werde ich schwanger sein", sagte Meghan gegenüber dem Magazin. Sie fügte hinzu: "Ich versuche, vier Kinder zu zeugen – deshalb muss ich mich ranhalten!" Seit der Geburt von Riley soll die Musikerin sich stärker denn je fühlen. "Nachdem ich ein Baby hatte, fühlte ich mich furchtlos. Es gibt also nichts, was ich nicht tun kann", so die Künstlerin.

In einem früheren Interview gab Meghan bereits zu, noch mehr Kinder haben zu wollen. "Ich setze auf Zwillinge, ich will eine ganze Schar", erzählte sie in der Radioshow "Nova's Smallzy's Surgery".

Anzeige

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Anzeige

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor und ihr Sohn Riley

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de