"Segen": Meghan Trainor erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs

Meghan Trainor (29) ist wieder in freudiger Erwartung. Seit mittlerweile sechs Jahren geht die Sängerin nun schon mit ihrem Liebsten Daryl Sabara (30) durchs Leben. Seit 2018 sind die beiden auch miteinander verheiratet. Ihr Sohn Riley machte 2021 schließlich ihre kleine Familie perfekt. Doch offenbar war die Familienplanung der Eheleute noch nicht abgeschlossen. Nun gab Meghan bekannt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist.

Gegenüber People ließ die 29-Jährige nun die Baby-Bombe platzen. "Was für ein Segen. [...] Ich bin einfach so dankbar, dass ich schwanger werden konnte", schwärmte Meghan überglücklich im Interview. Sie fuhr fort, dass für sie jetzt ein kleiner Traum in Erfüllung gehen würde, weil sie mit Daryl am liebsten vier Kinder bekommen würde. Außerdem verriet die "All About That Bass"-Interpretin noch, dass sie bereits im vierten Monat sei. Auch ihr Sohn wisse bereits Bescheid, wie Meghan zuvor in der "Today Show" erzählt hatte.

Die werdende Zweifachmama ließ es sich zudem nicht nehmen, die freudigen Nachrichten auch im Netz mit ihren Fans zu teilen. So veröffentlichte sie einen süßen Schnappschuss, auf dem sie eine Reihe Ultraschallbilder in der Hand hält. "Baby Nummer zwei kommt diesen Sommer!", kommentierte sie ihren Post schlicht.

Anzeige

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainor

Anzeige

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, US-amerikanische Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de