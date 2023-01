"Squid Game: The Challenge": Schwere Verletzungen am Set?

Ist der Ableger von Squid Game etwa doch brutaler als gedacht? Die koreanische Serie hatte beim Streamingdienst Netflix einen solch großen Erfolg gefeiert, dass kurz darauf eine Realityshow angekündigt wurde. In "Squid Game: The Challenge" sollen sich wie in der fiktiven Version 456 Teilnehmer verschiedenen Spielen stellen – selbstverständlich werden diese am Ende nicht wie in "Squid Game" hingerichtet. Ganz ungefährlich scheint "Squid Game: The Challenge" jedoch nicht zu sein, denn bereits am ersten Drehtag soll es zu schweren Verletzungen gekommen sein!

Auch in dem Reality-Ableger hatten sich die Kandidaten am ersten Tag dem Spiel "Rotes Licht, Grünes Licht“ stellen müssen, das bei -3 Grad Celsius stattgefunden haben soll. "Manche konnten ihre Füße vor Kälte nicht mehr spüren", berichtete einer der Spieler gegenüber The Sun. "Selbst wenn die Unterkühlung einsetzte, waren die Leute bereit, so lange wie möglich zu bleiben, denn es stand viel Geld auf dem Spiel", erklärte der Insider zudem. Sanitäter haben einige der Teilnehmer raustragen müssen. Währenddessen haben die übrigen Kandidaten in der Kälte ausharren müssen, bevor weitergedreht werden konnte. "Es war wie in einem Kriegsgebiet", führte die Quelle aus.

Auch ein Sprecher des Streamingdienstes meldet sich nun gegenüber Variety zu Wort und bestreitet die Vorwürfe. "Wir sorgen uns sehr um die Gesundheit und Sicherheit unseres Casts und der Crew und haben in alle angemessenen Sicherheitsmaßnahmen investiert. Es war zwar sehr kalt am Set – worauf die Teilnehmer vorbereitet waren – aber alle Behauptungen über ernsthafte Verletzungen stimmen nicht", äußert sich Netflix.

Netflix Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo in "Squid Game"

YOUNGKYU PARK Szene aus "Squid Game"

Netflix Lee Jung-jae in "Squid Game"

