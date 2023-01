Anne Wünsche happy: Sie verdient Haufen Geld mit OnlyFans

Anne Wünsche (31) hat offenbar keine finanziellen Sorgen mehr. Nachdem die dreifache Mama bei Berlin - Tag & Nacht ausgestiegen war, machte sich die einstige Laiendarstellerin einen Namen als Influencerin. Ihren Fans gewährt die Blondine seither einen Einblick in ihren Alltag als Unternehmerin und Mama. Einigen Followern heizt sie mit freizügigen Pics auf ihrem OnlyFans-Account ein. Im Netz verriet Anne nun, dass ihr diese sexy Schnappschüsse ziemlich viel Geld einbringen!

Via Instagram sprach Anne am Sonntag offen über ihren OnlyFans-Content und plauderte aus, dass das Geschäft mit ihren aufreizenden Bildern ein ziemlich lukrativer Nebenverdienst sei. "Ich rede jetzt mal wirklich Klartext mit euch: Habt ihr eine Ahnung, was man mit solchen Fotos verdienen kann?", staunte die 31-Jährige selbst nicht schlecht und erklärte, dass ihr das Produzieren von erotischen Inhalten auch ziemlich viel Spaß bereite. Summen wolle sie jedoch nicht nennen.

Vor allem liebt Anne es, zu provozieren und mit ihren Reizen zu spielen, wie sie weiter offenbarte. Grenzen habe die Berlinerin dabei dennoch. "Ich würde zum Beispiel nie irgendwie in die Porno-Richtung gehen. [...] Ich werde mir zum Beispiel niemals unten irgendwas reinschieben oder sonst irgendwas, gar nicht. Das ist so meine absolute Grenze", machte sie in ihrer Story klar. Das scheint laut Anne auch ziemlich gut bei ihrer Community anzukommen.

