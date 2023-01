Cosimo Citiolo gesteht: Er hat im Dschungelcamp gelitten!

Er ist wohl froh, dem Lager den Rücken zukehren zu können! Cosimo Citiolo (41) musste gestern zusammen mit Jolina Mennen (30) das Dschungelcamp verlassen, da er nicht genügend Anrufe bekam. So knapp vor dem großen Finale muss das für die DSDS-Ikone ein Schlag ins Gesicht gewesen sein – oder? Der Deutsch-Italiener war sich da nicht so sicher. Wie er Promiflash verriet: Cosimo hatte in seinen letzten Tagen im Camp sehr zu leiden!

Im Talk mit Promiflash gab der 41-Jährige zu: "Die Schlaflosigkeit und die Nachtwache waren sehr hart. Ich hatte auch nur wenig zu Essen und ich habe neun Kilo verloren." Die Zeit im Dschungel habe ihn sehr viel Energie gekostet, erklärte er. Cosimo meinte: "Anfangs hatte ich viel Spaß, zum Schluss war es dann leider nicht mehr so, weil man irgendwann einfach kaputt ist." Der DSDS-Kult-Star offenbarte auch, dass er wohl nicht anecken wollte – und im Camp anscheinend nur gute Laune verbreiten wollte.

Warum er so kurz vor dem Finale rausgewählt wurde, sei dem "Checker vom Neckar" nicht so klar. "Vielleicht, weil ich immer mal müde und kaputt war und die Leute sich dachten: 'Lassen wir ihn raus, weil er leidet.' Nach zehn Tagen Reis und Bohnen war ich dann irgendwann einfach mal kaputt."

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

RTL Lucas Cordalis, Jolina Mennen, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo und Djamila Rowe im Dschungelcamp 2023

RTL Cosimo Citiolo beim Lagerfeuer

Könnt ihr nachvollziehen, warum Cosimo so zu leiden hatte? Ja, natürlich! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



