Cosimo nach Dschungel-Exit: "Erst mal schlechte Laune"!

Für Cosimo Citiolo (41) ist der Traum der Dschungelkrone geplatzt. Gestern musste der Entertainer das Dschungelcamp gemeinsam mit Jolina Mennen (30) verlassen. Mittlerweile ist der Italiener wohlbehalten im Hotel Versace angekommen, von wo aus er seine Mitstreiter beim heutigen Finale anfeuern kann. Doch ganz so erfreut sei er zu Anfang seines Exits nicht gewesen... Cosimo verriet nun gegenüber Promiflash, wie es ihm nach dem Auszug aus dem Camp geht!

"Ich hatte erst mal schlechte Laune", gab der Sänger im Promiflash-Interview zu. Denn er habe nicht damit gerechnet, so kurz vor dem Finale das Camp verlassen zu müssen! "Ich war schon überzeugt, Dschungelkönig zu werden, weil das in meinem Kopf eingeprägt war und ich kämpfen wollte, bis zum Finale", erklärte der 41-Jährige. Doch trotz der anfänglichen Enttäuschung gehe es Cosimo mittlerweile wieder besser. "Jetzt bin ich hier bei meiner Freundin und habe ihr erst mal einen fetten Zungenkuss gegeben und jetzt geht es mir wieder gut", freute sich der Fünftplatzierte.

Der Realitystar sei ziemlich traurig gewesen, den Traum der Krone so kurz vor dem Ziel aufgeben zu müssen. "Kurz vor dem Finale rauszufliegen, macht die Enttäuschung natürlich größer. Ich stand kurz vor dem Ziel, Dschungelkönig zu werden und das hat mich schon ein bisschen runtergezogen", zeigte er sich ganz offen. Doch er blicke auch positiv in die Zukunft und auf seine baldige Klubtour in Deutschland.

RTL Cosimo Citiolo und Jolina Mennen im Dschungelcamp

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Teilnehmer

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

