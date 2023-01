Letzte Chance: Das sind die finalen Dschungelprüfungen!

Heute Abend geht es im Dschungelcamp aufs Ganze! Nur noch drei Kandidaten sind im Rennen um die begehrte Dschungelkrone – Partysänger Lucas Cordalis (55), TV-Casanova Gigi Birofio (23) und Reality-Sternchen Djamila Rowe (55). Heute haben sie eine letzte Chance zu beweisen, dass sie es verdient haben, den legendären Thron zu besteigen. Was eignet sich dafür besser als eine Challenge? Denn heute müssen sie alle ran. Das sind die finalen Dschungelprüfungen!

Für das letzte Abendessen müssen sich die verbliebenen Stars jeweils einer Dschungelprüfung stellen, um Sterne zu erspielen. Dafür hat RTL den ein oder anderen Klassiker aus vergangenen Staffeln aus der Mottenkiste geholt. Eine der Challenges besteht aus einem Glasaquarium, in dem einiges Getier auf den jeweiligen Promi wartet. Vergessen werden darf im Finale selbstverständlich auch keine Essensprüfung! Dabei darf der Promi zwischen einem leckeren Gericht und einem ekligen Pendant wählen – entscheidet dieser sich für Ersteres, gibt es allerdings keine Sterne. Wäre so eine Versuchung nicht etwas für Pizza-Gate-Protagonist Gigi? In der letzten Herausforderung heißt es: aushalten! Der jeweilige Kandidat muss zwischen Kakerlaken, Mehlwürmern und Co. in einem gläsernen Sarg auf Sternejagd gehen.

Erst gestern begeisterten die letzten fünf Camper die Zuschauer mit einem wahren Klassiker unter den Dschungelprüfungen: Creek der Sterne! Dabei erspielten sie als Team die volle Punktzahl und konnten sich ein wahres Festmahl gönnen. Ob das heute auch so gut läuft, ist abzuwarten...

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

Anzeige

RTL Dschungelcamp im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de