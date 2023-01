Nach Platten-Deal: Menderes hat Angst, Dieter anzurufen!

Er hat allen Grund zum Feiern! Menderes (38), DSDS-Kult-Kandidat der ersten Stunde, schaffte, was für ihn bisher stets unerreichbar schien. Wie er über Social Media bekannt gab, zog die Castingshow-Ikone einen Platten-Deal an Land! Die Freude darüber ist natürlich groß und auch DSDS-Papa Dieter Bohlen (68) dürfte den Meilenstein für Menderes ausgiebig feiern – oder? Tatsächlich weiß der Pop-Titan aber noch gar nichts vom Musikvertrag seines Schützlings. Menderes scheut sich davor, Dieter anzurufen!

Wie Bild berichtete, liege das an Dieters aktuellem Sexismus-Skandal im Zusammenhang mit Reality-TV-Sternchen Jill Lange (22), die auch bei den diesjährigen DSDS-Castings antrat. Hierzu offenbarte Menderes: "Dieter meinte das, was er gesagt hat sicherlich nicht böse. Er äußert halt frei nach Schnauze seine Meinung." Der Dschungelcamp-Sieger von 2016 wolle den Pop-Titan in Schutz nehmen. "Allerdings habe ich mich noch nicht getraut, ihn überhaupt anzurufen und danach zu fragen. Aber demnächst werde ich das sicherlich machen", erklärte der 38-Jährige.

Nachdem Menderes schon etliche Male sein Glück bei "Deutschland sucht den Superstar" versucht hatte, gab Dieter ihm in dieser Staffel seine Handynummer. Für den Michael-Jackson (✝50)-Fan war dieses Geschenk des Musikproduzenten etwas ganz Großes. Menderes schilderte: "Alles hat mit DSDS angefangen."

Getty Images Menderes und Dieter Bohlen im Jahr 2016

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, "DSDS"-Dauerkandidat

Getty Images Menderes bei einem DSDS-Konzert 2014

